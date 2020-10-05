Картриджи для
перманентного макияжа
Премиум качество
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Кто мы?
Бренд iGLA - самыебезопасные и стильные картриджидля перманентного макияжа PREMIUM качества!
Изысканный дизайн в сочетании с премиум качеством - формула идеального продукта. Эстетика и качество лежат в основе концепции бренда iGLА. Каждый элемент картриджа продуман до мелочей, чтобы дать мастеру комфорт и визуальное наслаждение в работе.
Кому то нравится эстетический вид, другие отмечают удобство в прорисовке волосков. Форма капсулы и безупречность заточки, действительно, делает модули универсальными, для любой техники перманентного макияжа.
Защитная мембрана - залог безопасной работы, но iGLA идёт дальше и теперь наши картриджи оснащены двумя мембранами!
ПреимуществаiGLA
Успешное проведение процедуры перманентного макияжа зависит не только от мастера, но и от оборудования – спецификации аппарата и расходных материалов.
Модуль картриджа для перманентного макияжа (татуажа) IGLA содержит в себе иглу, колпачок и мембрану, которая предохраняет ручку-манипулу от обратного оттока пигмента.
Модульные иглы с оптимальным углом заточки и специальной комбинированной текстурой (специальный полированный кончик и текстурированная поверхность) позволяют значительно уменьшить травматизм кожи в зоне применения.
Преимущества
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