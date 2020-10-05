Картриджи для
перманентного макияжа

Картриджи для перманентного макияжа

Премиум качество
Официальные представители IGLA в РФ

Картриджи для перманентного макияжа

Кто мы?

Бренд iGLA - самыебезопасные и стильные картриджидля перманентного макияжа PREMIUM качества!

Изысканный дизайн в сочетании с премиум качеством - формула идеального продукта. Эстетика и качество лежат в основе концепции бренда iGLА. Каждый элемент картриджа продуман до мелочей, чтобы дать мастеру комфорт и визуальное наслаждение в работе.

Кому то нравится эстетический вид, другие отмечают удобство в прорисовке волосков. Форма капсулы и безупречность заточки, действительно, делает модули универсальными, для любой техники перманентного макияжа.

Защитная мембрана - залог безопасной работы, но iGLA идёт дальше и теперь наши картриджи оснащены двумя мембранами!

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Картриджи для перманентного макияжа
Картриджи для перманентного макияжа

ПреимуществаiGLA

Успешное проведение процедуры перманентного макияжа зависит не только от мастера, но и от оборудования – спецификации аппарата и расходных материалов.
Модуль картриджа для перманентного макияжа (татуажа) IGLA содержит в себе иглу, колпачок и мембрану, которая предохраняет ручку-манипулу от обратного оттока пигмента.
Модульные иглы с оптимальным углом заточки и специальной комбинированной текстурой (специальный полированный кончик и текстурированная поверхность) позволяют значительно уменьшить травматизм кожи в зоне применения.

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Система защиты от случайного прокола: полная безопасность, которую гарантируют две защитные мембраны
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Предохранение внутреннего механизма манипулы от попадания пигмента
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Обеспечение стерильности
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Легкая и быстрая смена модулей при необходимости
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Максимальный контроль, благодаря тонкому носику капсулы и силиконовому стабилизатору
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Уникальное разнообразие, когда у мастера набор из 20 модулей одной конфигурации или четыре разные конфигурации в упаковке
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Мы применяем самые инновационные технологии и следуем современным требованиям и трендам. Картриджи постоянно совершенствуются и улучшаются
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Фотогалерея

ПартнеровiGLA

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Преимущества

Работы с iGLA

Официальный дистрибьютор бренда IGLA

Самовывоз или доставка Курьером по городу Краснодар

Наличие складского остатка на территории РФ

Оперативная отправка ваших заказов по всей территории РФ

Картриджи для перманентного макияжа
Свяжитесь с нами

Официальный дистрибьютор бренда IGLA

Самовывоз или доставка Курьером по городу Краснодар

Наличие складского остатка на территории РФ

Оперативная отправка ваших заказов по всей территории РФ

Картриджи для перманентного макияжа
Свяжитесь с нами
Отзывы

КлиентовiGLA

Мастера перманентного макияжа о продукции бренда iGLA

Очень понравился максимально тонкий носик и прорезиненная основа, что снижает вибрацию при работе
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Александра

Мастер
Картриджи отличные! Отсутствие вибрации и острые иголки повышают качество работы. К тому же хорошо держат пигмент и равномерно его распределяют.
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Галина

Мастер ПМ
Мой выбор остановился на этих модулях, потому что здесь есть две защитные мембраны и система защиты от случайного прокола. А безопасность в ПМ превыше всего!
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Евгения

Мастер
Первый раз брала такие картриджи Они очень острые, пигмент влетает только так Пробовала пока только на бровях, думаю на губы и веки должны подойти идеально Очень тонкий носик, экономит пигмент и абсолютно сухая и чистая работа получается
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Людмила Р.

Мастер
Мне понравились картриджы с первого взгляда, и с первого маха. Очень мягкие, остаток хороший, в общем я влюблена)) спасибо за презентик)))))
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Диана Б.

Мастер
Острая заточка! Мне понравились, на веках работают очень супер, укладываю межресничку в полтора прохода
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Виктория Ф.

Мастер