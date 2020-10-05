Кто мы?

Изысканный дизайн в сочетании с премиум качеством - формула идеального продукта. Эстетика и качество лежат в основе концепции бренда iGLА. Каждый элемент картриджа продуман до мелочей, чтобы дать мастеру комфорт и визуальное наслаждение в работе.

Кому то нравится эстетический вид, другие отмечают удобство в прорисовке волосков. Форма капсулы и безупречность заточки, действительно, делает модули универсальными, для любой техники перманентного макияжа.

Защитная мембрана - залог безопасной работы, но iGLA идёт дальше и теперь наши картриджи оснащены двумя мембранами!